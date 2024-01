Die Kriminalpolizei in Kamp-Lintfort ermittelt Räuber entreißen Opfer die Handtasche

Zwei Unbekannte sollen am Donnerstagnachmittag um 14.35 Uhr eine 53-jährige Frau aus Rheinberg auf dem Fußgängerweg der Moerser Straße, der sich zwischen dem Prinzenplatz und einem Fitnessstudio befindet, zunächst von hinten geschubst und dann versucht haben, ihr die Handtasche zu entreißen. Wie die Polizei mitteilt, kam die Frau zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen wurde gerufe, er brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. In zeitlich kurzem Abstand sei es zu einem weiteren ähnlichen Vorfall gekommen, so die Polizei, bei dem eine 82-jährige Frau aus Kamp-Lintfort an einem Parkplatz der Moerser Straße durch zwei Männer aufgehalten wurde, die ihr die Handtasche aus der Hand schlugen und mit dieser in unbekannte Richtung wegliefen. Die Seniorin aus Kamp-Lintfort blieb unverletzt. Sie erstattete kurz darauf Anzeige auf einer Polizeiwache. Die Männer sind etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß, zwischen 17 bis 21 Jahre alt, schlank, haben dunkle Haaren und trugen dunkle Bekleidung. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist ebenfalls Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 6340 entgegen.