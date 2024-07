Alleinunfall in Kamp-Lintfort Radrennfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein 66-jähriger Rennradfahrer ist bei einem sogenannten Alleinunfall schwer verletzt worden. Der Mann war mit einem Rad und ohne Helm auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Nordtangente-Nimmendohrstraße unterwegs und stürzte. Dabei verletzte er sich am Kopf. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus nach Moers. Wie die Kreispolizei Wesel mitteilt, kann eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden.