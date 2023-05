Klosterjubiläum 2023 in Kamp-Lintfort QR-Codes erklären die Sonnenuhr am Kloster Kamp

Ab sofort können Spaziergänger Infos zu den vier Elementen der Sonnenuhr sowie zur Wegmarke der Zisterzienser online nachschlagen. Auf Anregung des Vereins „Europäische Begegnungsstätte am Kloster Kamp“ wurde an den vier Elementen der astronomischen Sonnenuhr sowie an der Wegmarke der Zisterzienser jeweils ein QR-Code angebracht.