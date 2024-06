Public Viewing in Kamp-Lintfort Fans feiern glückliches Remis in der Christuskirche

Die Fußballfans jubelten in der Christuskirche, als in der dritten Minute der Verlängerung Niklas Füllkrug den Ball ins Netz köpfte. Sie feierten am späten Sonntagabend gemeinschaftlich das glückliche 1 zu 1 gegen die Schweiz. Durch dieses Remis trifft die deutsche Nationalmannschaft am Samstag nicht auf den zweiten der Gruppe B, wahrscheinlich Italien, sondern auf den zweiten der Gruppe C, voraussichtlich Dänemark.