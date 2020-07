Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort : Promenade bleibt nach der Laga erhalten

Christoph Landschaidt, Andreas Iland, Joachim Bonn, Martin Notthoff stellten die Pläne für die Promenade vor. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die zentrale, 1,4 Kilometer lange Achse bleibt als Rad- und Fußweg nutzbar. Sie verbindet dann die Halde Norddeutschland mit dem Kloster Kamp. Samstag ist auf der Promenade ein Musiktaxi unterwegs.

Am 11. Oktober endet die Landesgartenschau. Anschließend werden die Themengärten und Pavillons zurückgebaut. Doch die zentrale Achse, über die das Gelände des Bergwerks Friedrich Heinrich erschlossen wird, bleibt erhalten. Sie heißt Sparkassen-Promenade, wird seit der Laga-Eröffnung am 5. Mai als Fußweg genutzt und soll später ein Teilstück der Rad- und Fußverbindung von der Halde Norddeutschland über den Wandelweg zum Kloster Kamp werden. Die Strecke ist gleichzeitig eine Verlängerung der Radautobahn von Dortmund über Mülheim und Duisburg-Homberg. Am Mittwoch wurde die 1,4 Kilometer lange Nord-Süd-Achse offiziell übergeben.

„Wir sind Premiumsponsor der Landesgartenschau“, begründete Joachim Bonn, Vorstand der Sparkasse Duisburg, das Engagement des Geldinstituts. „Wir wollten in etwas Nachhaltiges investieren.“ Die Sparkasse Duisburg stiftete zum Beispiel die 15 Blumenkübel, die an der Promenade stehen und vom niederrheinischen Garten- und Landschaftsbauunternehmen Haag mit mit Blumen in Regenbogenfarben bepflanzt wurden. Sie stiftete außerdem fünf Kübelelemente, die aus jeweils drei Einzelkübeln bestehen und sich an zentralen Punkten befinden, zum Beispiel in der Nähe des großen Förderturms.

Info Knax-Tag kann im August nicht stattfinden Corona-Absage Im August hatte die Sparkasse Duisburg vor, einen Sparkassen-Tag zu feiern. Ein Knax-Tag sollte Kinder bis zwölf Jahre auf dem Gelände unterhalten und am Abend sollte Wolfgang Trepper auf der Bühne stehen. „Wir haben Wolfgang Trepper als Laga-Botschafter gewonnen – nur zu gerne hätten wir ihn auch auf die Bühne gebracht“, berichtete Joachim Bonn am Mittwoch im Pressegespräch.

„Hier geben wir Tipps für den eigenen Garten oder Balkon“, berichtete der Sparkassenvorstand. „Wir zeigen hier kleine Themenwelten, wie beispielsweise einen Kräutergarten oder ein Bienenparadies zum Nachbauen“, betonte Bonn. Außerdem sponsert die Sparkasse ein Musiktaxi. Es ist ein übergroßes dreirädriges Fahrrad, mit dem der Kamp-Lintforter Musiker Lars Wockenfuss zusammen mit bis zu drei anderen Musikern unterwegs ist. Übermorgen, am Samstag, 25. Juli, ist es das erste Mal von 10 bis 13 Uhr auf der Sparkassen-Promenade auf Tour, am Samstag, 15. August, zum zweiten Mal. Zwei mögliche weitere Termine sind der 22. August und der 26. September. „Lars Wockenfuss und seine Musiker spielen populäre Musik“, sagte Andreas Vanek als Sparkassen-Pressesprecher am Mittwoch. Die Termine werden auf der Internetseite der Laga-GmbH bekannt gegeben. Die Sparkassen-Promenade, die sechseinhalb Meter breit ist, ist bereits Treffpunkt „Es gibt Lauftreffs“, berichtete Martin Notthoff. „Jogger mit Jahreskarte treffen sich abends. Sie laufen über die Promenade.“