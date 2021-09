Stiftungen in Kamp-Lintfort : Tanzzentrum bekommt eine Spiegelwand

Info

Stiftungen Die Sparkasse Duisburg hat fünf Stiftungen gegründet. Die Sparkasse Duisburg Stiftung unterstützt Projekte im gesamten Geschäftsbereich, der neben der Stadt Duisburg auch die Stadt Kamp-Lintfort umfasst. Die Seniorenstiftung, die Kinderstiftung sowie die Jugendstiftung der Sparkasse Duisburg sind in Duisburg aktiv. Die Stiftung Kinder und Jugendliche in Kamp-Lintfort der Sparkasse Duisburg engagiert sich in Kamp-Lintfort.

Stiftungszweck Der Stiftungszweck der Sparkasse Duisburg Stiftung ist weit gesteckt. Er umfasst unter anderem Sport, Soziale, Bildung, Brauchtum und Kultur. Im Mittelpunkt der Kinderstiftung steht die Bildung. Beispiele für Projekte der Kinderstiftung: Sonnensegel und Spielturm für die Kindertagesstätte Bunte Welt an der Vinnstraße mit 7750 Euro (über Förderverein), Projekt Wahrnehmungs-, Grenz- und Ich-Stärkung an der Ebertschule mit 5400 Euro (über Förderverein), oder Projekt Darstellen und Gestalten der Unesco-Gesamtschule (über Förderverein). Beispiele für Projekte der Sparkasse Duisburg Stiftung: Umzug der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition ins Zentrum für Bergmannstradition im Schirrhof mit 5000 Euro, Ausstattung der Zweigstelle der Volkshochschule Kamp-Lintfort mit digitalen Medien (über Förderverein), Bau des Spiel- und Tier-Oase Kalisto auf dem Gelände des Zechenpark mit 25.000 Euro, Errichtung eines Padel-Courts des TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort mit 10.000 Euro, Neubezug von vier Billardtischen des PBC Gut Stoß mit 1200 Euro oder Erweiterung der Luftgewehrschießanlage des St. Bernhardus Bruderschaft Rossenray 1296 mit 17.000 Euro.

Vermögen Die fünf Stiftungen haben zusammen ein Vermögen von 35,1 Millionen Euro. Darin enthalten sind drei Millionen Euro, die von der Sparkasse Duisburg Stiftung Kamp-Lintfort zugeordnet sind, sowie 2,4 Millionen Euro der Kinderstiftung Kamp-Lintfort.

Erträge Im Jahr schütten die beiden Stiftungen, die für Kamp-Lintfort zuständig sind, rund 100.000 Euro aus.

Kontakt Marcel Groß, Tel.: 0170 4506 591, E-Mail 125@spk.du.de.