Digitalisierung in Kamp-Lintfort : Funkversorgung vom Förderturm

Sie stellten am Donnerstag den aktuellen Sachstand vor: Projektleiter Martin Gehrt (IMST), IMST-Geschäftsführer Peter Waldow, Andreas Kaudelka, Geschäftsführer der Stadtwerke Kamp-Lintfort, und Bürgermeister Christoph Landscheidt. Foto: Anja Katzke

Kamp-Lintfort Pionierarbeit in Kamp-Lintfort: Der Probebetrieb für „CitySens“ ist gestartet. „CitySens“ steht für „Sichere Sensorapplikationen in der intelligenten Stadt“. Der Einsatz der Langstrecken-Funktechnologie LoRaWAN versetzt die Anwender in die Lage, geringe Datenraten auf eine große Entfernung zu übermitteln.