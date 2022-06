Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort : Preis für die beiden besten Absolventen

Preisverleihung mit: v.l. Jan Christofzik, Luca Fischer, Franca Ruhwedel, Minh Anh Tran Bui und Klaus Hegemann. Foto: nop Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Der Rotary-Club Kamp-Lintfort / Grafschaft Moers hat Minh Anh Tran Bui und Luca Fischer für hervorragende Studienleistungen und besonderes gesellschaftliches Engagement an der Hochschule Rhein-Waal ausgezeichnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Seit 2015 vergibt der „Rotary Club Kamp-Lintfort/Grafschaft Moers“ alljährlich eine Auszeichnung für hervorragende Studienleistungen und besonderes gesellschaftliches Engagement an Studierende der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort. In diesem Jahr ging der Anerkennungspreis in Höhe von 1000 Euro zu gleichen Teilen an die beiden Bachelor-Absolventen des Fachbereiches „Finance & Accounting“ Minh Anh Tran Bui und Luca Fischer. Am Dienstag wurde er ihnen von dem derzeitigen Club-Präsidenten Jan Christofzik im Rahmen eines feierlichen Essens im Kamp-Lintforter Hotel „Casino im Park“ überreicht. Der 24-jährige Luca Fischer hatte sein Studium und seine Bachelor-Arbeit zum Thema „Transparenz von Kapitalkosten“ mit einem Notendurchschnitt von 1,3 abgeschlossen und sich zusätzlich an der Gestaltung von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Projekten des deutsch-niederländischen Zweckverbandes „Euregio Rhein-Waal“ beteiligt.

Der Notendurchschnitt der 22-jährigen, gebürtigen Vietnamesin Minh Anh Tran Bui betrug sogar 1,2. Ihre Abschlussarbeit handelte von speziellen Aspekten der digitalen Kryptowährung. Darüber hinaus hatte sie ihre Mitstudenten zwei Jahre lang als Mathematik-Tutorin unterstützt und gehörte, wie auch Luca Fischer zu den Mitbegründern eines digitalen Börsenverein-Planspieles. „Das war eine freudige Überraschung für uns“, erklärte Luca Fischer vor der offiziellen Preisverleihung. Seine 500 Euro will er für ein anschließendes Masterstudium am Trinity College in Dublin verwenden. Auch Minh Anh Tran Bui will weiter studieren. In ihrem Fall allerdings in Frankfurt am Main. „Ich denke, die beiden haben diesen Preis zurecht verdient. Sie waren von den 50 Absolventen ihres Jahrgangs mit weitem Abstand die Besten“, erklärte ihre Betreuerin Professor Franca Ruhwedel: „Der Club hat aber auch noch viele andere soziale Projekte.“ „Das ist richtig“, stimmte ihr Präsident Jan Christofzik zu: „Nach der Eröffnung der Hochschule hier in Kamp-Lintfort haben wir uns gedacht, es wäre schön, zu ihr einen guten Kontakt zu haben. So ist dieser studentische Förderpreis entstanden. Uns gibt es allerdings schon 39 Jahre. In dieser Zeit haben wir schon ganz viele verschiedene Projekte unterstützt und werden es auch in Zukunft tun.“

Info Rotary Club fördert soziale Projekte Projekte Der „Rotary Club Kamp-Lintfort/Grafschaft Moers“ hat zurzeit 45 Mitglieder. Er wurde vor 39 Jahren gegründet und unterstützt seither regelmäßig soziale Projekte in Schulen, Kindergärten, Sportvereinen, Seniorenheimen und anderen öffentlichen Einrichtungen. Informationen dazu gibt es im Internet unter grafschaft-moers.rotary.de.