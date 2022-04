Beratung in Kamp-Lintfort : Beraterinnen der Stadt suchen Senioren zu Hause auf

Beratung in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Die Stadtverwaltung Kamp-Lintfort kommt mit ihren Seniorinnen und Senioren ins Gespräch. Geschulte Mitarbeiterinnen machen dazu präventive Hausbesuche.

„Zum ersten Treffen im Juni im Schirrhof freuen wir uns, den Lintforter Turnverein mit Geschäftsführerin Ulrike Plitt und Catherine Yeardley von der Beratungs- und Hilfestelle für pflegende Angehörige des Gerontopsychiatrischen Zentrums der Alexianer Krefeld in Kamp-Lintfort für unser Vorhaben gewinnen zu können.“ Bei einem kleinen Imbiss werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennenlernen. „Ideen und Wünsche können dann gemeinsam besprochen und bei weiteren Quartalstreffen umgesetzt werden“, ergänzt Andrea Busch.

In vertrauter Umgebung werden die Seniorinnen und Senioren unter anderem zu Themen wie Wohnraumumfeld und Wohnsituation, Ernährung, Mobilität, hauswirtschaftliche Hilfe und Pflegebedarf beraten. Die Präventionsberaterinnen verstehen sich als Beraterinnen und Vermittlerinnen zu anderen Institutionen. Im Kamp-Lintforter Stadtgebiet wurden zudem Flyer zum Thema „Präventive Hausbesuche“ an Arztpraxen, Tagespflegen, Pflege- und Betreuungsdienste sowie im St. Bernhard Krankenhaus zur Information ausgegeben.

Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiern, erhalten von Bürgermeister Christoph Landscheidt ein Gratulationsschreiben. Mit diesem Glückwunsch wird eine Terminkarte inklusive eines konkreten Besuchstermins versendet, an dem die Beraterinnen zu Besuch kommen. Gerne dürfen sich Interessenten auch in der Außenstellestelle des Rathauses auf der Freiherr-vom-Stein-Straße 32a oder unter Telefon 02842 912288 melden – auch dann, wenn sie das 75. Lebensjahr noch nicht erreicht haben oder schon überschritten haben. Aus Vorsicht bittet die Stadt darum, nur die Beraterinnen mit einem Dienstausweis der Stadt Kamp-Lintfort ins Haus zu lassen.