Verkehr in Kamp-Lintfort Polizei begleitet Schwertransport

Am Donnerstagabend haben Polizisten des Verkehrsdienstes einen Schwertransport in Kamp-Lintfort begleitet, bei dem ein Tannenbaum zum Verteilerkreis auf der Moerser Straße transportiert und aufgestellt wurde. Das Transportunternehmen holte den Tannenbaum mit Kran und Tieflader auf der Ferdinantenstraße ab. Danach ging die Fahrt über die Eyller Straße, Moerser Straße, Nordtangente, Friedrichstraße und Montplanetstraße bis zu seinem Bestimmungsort am Verteilerkreis Moerser Straße / Ebertstraße. Wie die Polizei am Freitagmorgen berichtet, kam es am Abend zu keinen nennenswerten Störungen des Verkehrs.