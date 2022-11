Leben in Kamp-Lintfort : Politisches Urgestein wird 90 Jahre alt

Bernhard Stankowiak mit seiner Frau Renate. 2023 feiern sie ihre Eiserne Hochzeit. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

KAMP-LINTFORT Bernhard Stankowiak ist durch die katholische Soziallehre geprägt. Er gehörte 40 Jahre dem Kamp-Lintforter Stadtrat an und war genauso lange in der Kirche aktiv. Unterstützt wurde er von seiner Frau Renate Stankowiak, mit der er zusammen im Sommer 2023 die Eiserne Hochzeit feiern will.