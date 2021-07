Lockerung der Einlassregeln : Panoramabad: Plantschen ohne Test

Kamp-Lintfort Niedrige Inzidenzzahlen machen eine Lockerung der Einlassregelung möglich. Besucher sich aber weiter online anmelden und in bestimmten Bereichen Masken tragen.

Nach den neuen Regeln können sich bis zu 2500 Personen täglich von von 10 bis 19 Uhr im Freibad aufhalten. Das Hallenbad (nur für Bahnenschwimmen) hat täglich in der Zeit von zwölf bis 17 Uhr geöffnet. Die „drei G“ – genesen, geimpft, getestet – sind für den Besuch nicht mehr erforderlich. In geschlossenen Räumen (Umkleideräume, Toiletten/Duschen) sowie am Eingangsbereich der Freibadkasse und am Kiosk muss aber ein Mund-/Nasen-Schutz (medizinische Maske oder FFP2- Maske) getragen werden.