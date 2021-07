Musikfest in Kamp-Lintfort : Plan A fürs Kammermusikfest geht auf

Das Kammermusikfest Kloster Kamp erfreut sich großer Beliebtheit. 2020 mussten die Veranstalter wegen Corona eine Zwangspause einlegen. In diesem Jahr wird es ein wenig kleiner als gewohnt ausfallen, um so alle gültigen Regelungen und Auflagen einzuhalten. Jeannette von der Leyen (kleines Foto) ist für die Organisation zuständig. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Kamp-Lintfort Seit 15 Jahren kümmert sich Jeannette von der Leyen ehrenamtlich um die Organisation des Kammermusikfests Kloster Kamp. Nach der Corona-Zwangspause freut sie sich auf eine Woche voller Musik. Es gibt noch Eintrittskarten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Die Umsetzung von Plan A läuft: In gut anderthalb Wochen startet das Kammermusikfest mit den offenen Proben im großen Saal des Schirrhofes. Die letzten Vorbereitungen sind im vollen Gange. Und mittendrin: Jeannette von der Leyen. Seit 15 Jahren sorgt sie für die Organisation und die technische Koordination im Hintergrund des sommerlichen Musikfests. Gerade kümmert sie sich darum, dass der Flügel in der Stadthalle, ein Steinway, neu intoniert wird. „Sagen wir mal so: Er wurde in der Vergangenheit schon ziemlich gerockt. Und wir wollen ja nicht, dass er wie eine Drahtkommode vom Jahrmarkt klingt“, erklärt die Neukirchen-Vluynerin. Doch mit dem Stimmen ist es allein nicht getan: Die Klimaanlage in der Stadthalle setzt dem Instrument zu. Sie pustet die kalte Luft auf den Flügel. Am Montag ist deshalb ein Ortstermin mit Anlagenbauer und Klavierstimmer anberaumt: „Wir wollen mit dem Messgerät den besten Standort für den Flügel auf der Bühne finden“, berichtet Jeannette von der Leyen. Ein technischer Spagat. Die Neukirchen-Vluynerin freut sich riesig, dass das Kammermusikfest nach der Zwangspause im Jahr 2020 wieder stattfinden kann und es wieder los geht – wenn auch deutlich kleiner als in den Vorjahren.

Jeanette von der Leyen ist im Festivalteam für die Organisation zuständig. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

„Es war schon eine große Leere. Mit einem Mal war im letzten Jahr mein ganzes Ehrenamt stillgelegt“, erzählt sie. Neben der Organisation des Kammermusikfests und der Kamper Konzerte fährt sie regelmäßig den Bus der mobilen Kindertafel zu seinen Standorten. „Das war traurig. Denn das Kammermusikfest ist nicht nur eine Woche voller Musik, sondern voller Freundschaft und schöner Atmosphäre. Auch die Besucher sagen immer, dass es der Seele gut tut, die Musik live zu hören.“ Umso mehr hat es von der Leyen gefreut, dass schon im Februar dieses Jahres die Entscheidung fiel: „Egal, was kommt: Wir veranstalten ein Kammermusikfest. Alle Partner und Unterstützer blieben mit ihm Boot. Für den Fall, dass alle Stricke reißen und das Kammermusikfest nicht in Präsenz hätte stattfinden können, wollten wir die Konzerte online übertragen.“ Plan B landete aber nicht in der Schublade: Ein junger Musiker, der zugleich ausgebildeter Tontechniker ist, wird die offenen Proben und die Konzerte mit der Kamera begleiten und filmen. Daraus soll eine Dokumentation über das Kammermusikfest entstehen. Ob der Film auf DVD herausgebracht wird oder im Internet online geht, steht zurzeit noch nicht fest.

Info Konzerttermine und Eintrittskarten Konzerte Das Eröffnungskonzert „Rundum klassisch“ findet am Donnerstag, 22. Juli, 20 Uhr, in der Stadthalle Kamp-Lintfort statt. Werke von Dvorak und Brahms stehen am Freitag, 23. Juli, 20 Uhr, auf dem Programm in der Stadthalle. Eintrittskarten gibt es auch für das Abschlusskonzert in Bloemersheim am Sonntag, 25. Juli, um 17 Uhr.

Karten Tickets sind über www.kammermusikfest-klosterkamp.de erhältlich, per Fax unter 02845 / 959260. Direktverkauf: Zentrum Kloster Kamp und Schuhhaus Dismer in Moers.