Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort Stadt will sich das Vorkaufsrecht sichern

Die Pläne für die Aufwertung dieses Standortes sind fast 20 Jahre alt. Damals wurde die Stadt in das Förderprogramm Stadtumbau West aufgenommen. Schwerpunkt der Maßnahme war seinerzeit zwar der Rückbau der drei Weißen Riesen. Doch schon damals wurde auch die Randbebauung entlang der Moerser Straße und der Friedrichstraße „als städtebaulicher Missstand“ identifiziert. Gemeint sind die dort noch bestehenden Flachdachgebäude. Als sich mit der Unterstützung durch das Förderprogramm die Möglichkeit ergab, gemeinsam mit einem Investor alle drei Hochhäuser zurückzubauen, hätte die Stadt gerne den gesamten Bereich in einem Schritt entwickelt. Dies sei damals aus eigentumsrechtlichen Gründen nicht möglich gewesen, berichtet die Verwaltung in der Vorlage zum Stadtentwicklungsausschuss, der am Dienstag in der Stadthalle tagte.