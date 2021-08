Neues Veranstaltungsformat in Kamp-Lintfort : Picknick im Park feiert gelungene Premiere im Zechenpark

Beim Picknick im Park erwarteten die Besucher zahlreiche Mitmachaktionen. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

KAMP-LINTFORT Das neue Format lockte mehr als 1000 Besucher auf das einstige Laga-Gelände. Angebote für Kinder und Musik standen im Mittelpunkt. Am 19. September soll es ein zweites Picknick im Park geben, dann aber rund um den Schirrhof. Im nächsten Jahr sollen weitere Picknicks folgen und am 25. Juni 2022 die Teilnahme an der Extraschicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Mit gefüllten Picknickkörbe kamen die Besucher in den Zechenpark. Dort breiteten sie am Sonntag ihre Decken aus, lauschten der Musik und sahen ihren Kindern beim Spielen zu. Zahlreiche Mitmachangebote erwarteten die Mädchen und Jungen, die teilweise Warteschlangen in Kauf nahmen, zum Beispiel um beim Luftballonkünstler Maik Schugt einen geknoteten Luftballon zu erhalten oder bei der Station des Vereins CEC Connect ein Airbrush Tattoo auf ihren Unterarm. Geschätzt mehr als 1000 Besucher kamen am Sonntagnachmittag auf das einstige Laga-Gelände zwischen großem Förderturm und Tierpark Kalisto, um beim ersten „Picknick im Park“ dabei zu sein.

Darunter waren auch die Gewinner der ersten beiden Pickknickkörbe: Kathrin Dopieralla aus Neukirchen-Vluyn und Yvonne Egermeier aus Kamp-Lintfort. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagte Beigeordneter Christoph Müllmann und freute sich über die gelungene Premiere. „Das Konzept, mit Familien nach draußen zu gehen, hat den Nerv getroffen. Zum Glück haben die Menschen sich nicht durch die Wetterprognose abschrecken lassen.“ Nach der Vorhersage war die Regenwahrscheinlichkeit hoch gewesen. Und es begann auch zu regnen, aber erst kurz vor 20 Uhr, als das erste Picknick im Park schon zwei Stunden vorüber gewesen war.

Info Die Pläne für das nächste Jahr Extraschicht 2013 Als das Lintforter Bergwerk ein halbes Jahr die Kohleförderung eingestellt hatte, nahm am 26. Juni 2013 Kamp-Lintfort das erste Mal an der Extraschicht, der Nacht der Industriekultur“ teil. Höhepunkt war die Illumination der denkmalgeschützten Bergwerksfassade an der Friedrich-Heinrich-Allee. Weil der organisatorische Aufwand hoch ist, um bei der Extraschicht dabei zu sein, war die erste Teilnahme für die nächsten acht Jahre die letzte. Extraschicht 2022 Bei der Extraschicht am 25. Juni 2022 wolle Kamp-Lintfort wieder mit dabei sein, sagte Beigeordneter Dr. Christoph Müllmann am Rande des ersten Picknicks im Park.

Organisiert wurde es von der Wirtschaftsförderung der Stadt Kamp-Lintfort, die eng mit dem Kulturbüro der Stadt kooperiert und die Träger der Kinder- und Jugendarbeit einband. Zum Beispiel konnten Kinder an der Station des Jugendkulturzentrum Ka-Liber Sand farbig in Gläser schichten. Am Stand der Kleinen Offenen Tür Gestfeld ließen sie Seifenblasen in die Luft steigen und knüpften Armbänder. „Die Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit wurden von der Wirtschaftsförderung angesprochen“, sagt KOT-Leiterin Therese Pieczyk. „Wir haben sofort zugesagt, wie die anderen. Es ist auch eine Werbung für unsere Angebote.“

Auch der Lintforter Turnverein und das Tierpark Kalisto sagten zu, sich einzubringen, wie DJane Kate Boss und das Kamp-Lintforter Musiktaxi von Lars Wockenfuß. Der Lintforter Turnverein hatte ein Spiel- und Bewegungsparcours aufgebaut. Das Kalisto bot unter anderem Alpaka-Führungen durch den Zechenpark an. Ein Foodtruck rundete das Angebot mit Snacks und Getränken ab.