Politik in Kamp-Lintfort Philipp Hagenstein bleibt JU-Vorsitzender im Kreis

„Wir haben die zurückliegenden Monate für eine interne Analyse genutzt. Das Ziel jünger, weiblicher, diverser und bunter zu werden, bleibt klares Ziel des neuen Vorstandes.“ Doch auch inhaltlich wolle der neue Kreisvorstand ambitionierte Akzente setzen und neben der Fortführung der Unternehmertour für die Europawahl eine eigene Kampagne erarbeiten. „Für uns als Christdemokraten sind die Vorteile der europäischen Union und ihrer Wertegemeinschaft unbestritten. Wir werden insbesondere diese Vorteile für Jung- und Erstwähler in den unterschiedlichen Bereichen herausstellen und den EU-Kritikern nicht das Feld überlassen“, so der JU-Chef weiter. Große Teile des geschäftsführenden Vorstandes wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Zusätzlich zu den Stellvertretern Lara Kulka aus Rheinberg und Marc Bootmann aus Dinslaken durfte sich auch Schatzmeister Marc Schäfer aus Moers über die Wiederwahl freuen. Neu in der Führungsspitze ist Mehmet Özekinci aus Schermbeck. Der langjährige Beisitzer wurde zum neuen Kreisgeschäftsführer gewählt. Komplementiert wird der Vorstand durch die Beisitzer Isis Götte (Dinslaken), Kathrin Heinrichs (Wesel), Jonas Kuhn (Neukirchen-Vluyn), Jana Matejka (Dinslaken), Kevin Schmidt (Hamminkeln), Lukas Spettmann (Alpen), Philipp Sölke (Moers), Jannik Welger (Rheinberg) und Emma Zupancic (Moers). Der neue Kreisvorstand, steht direkt vor einer wichtigen Aufgabe, da in diesem Jahr noch die Bürgermeisterwahl in Sonsbeck ansteht. Die Junge Union wolle den CDU-Kandidaten Matthias Brockmann in seinem Wahlkampf tatkräftig unterstützen.