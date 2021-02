Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort : „Pferdestall“ im Schirrhof wird Dritter Ort

Der Schirrhof wird zum Stadtteilzentrum. Foto: Dirk Thomas

Kamp-Lintfort Der Mehrzweckraum soll verschiedenen Initiativen zur Verfügung stehen. „Mit dem Konzept des dritten Ortes haben wir bereits sehr gute Erfahrungen in unserer Mediathek gemacht“, so Christoph Müllmann, Erster Beigeordneter. Ideen und Projektvorschläge sind willkommen.

Der „Pferdestall“ im Schirrhof soll in Zukunft mithilfe eines Förderprogrammes als zentrales Element des neuen Stadtteils Friedrich-Heinrich zu einem sogenannten dritten Ort werden. Dritte Orte sind Orte der Begegnung neben dem eigenen Zuhause und der Arbeit bzw. Schule und Kita. Einen rund 200 Quadratmeter großen Mehrzweckraum im Schirrhof hat die Projektgruppe „Dritte Orte“, bestehend aus verschiedenen Vereinen, sozialen Trägern und weiteren Akteuren, „Pferdestall“ getauft. Der Name bezieht sich auf die ehemalige Verwendung der Räumlichkeiten für die Haltung der Grubenpferde. Auch heute sind dort noch die Ringe zu sehen, an denen die Pferde angebunden waren.

Eine historische Ansicht des Schirrhofes. Foto: Stadt Kamp-Lintfort

Mit Fördermitteln des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen soll der neue Raum Begegnung fördern und Menschen mit Kunst und Kultur in Kontakt bringen. Besonderen Stellenwert hat bei diesem Projekt die Vernetzung und Kooperation verschiedener Akteure wie Vereine, kulturelle und soziale Organisation sowie Ehrenamtliche, die diesen Raum mit Leben füllen und den Anwohnern ein breit gefächertes Angebot an Veranstaltungen, Kursen, Workshops, Ausstellungen, Konzerten und anderen möglichen Nutzungen bieten können. „Mit dem Pferdestall im Schirrhof möchten wir ein Mehrangebot an Kunst, Kultur und Begegnung schaffen, das im Zuge der Neuerschließung des Geländes sowohl alte und neue Bewohner Kamp-Lintforts miteinander verbindet. Mit dem Konzept des dritten Ortes haben wir bereits sehr gute Erfahrungen in unserer Mediathek gemacht“, so Christoph Müllmann, Erster Beigeordneter.

Für die Koordination des Pferdestalls ist zukünftig die Leiterin des Infozentrums Stadt und Bergbau, Susanne Rous, verantwortlich. „Wir möchten mit diesem Aufruf die Kamp-Lintforter Bürger auffordern, sich an der Ideengestaltung jetzt in der Planungsphase zu beteiligen“, so Susanne Rous. Gesucht werden Ideen und Projekte, aber auch Ehrenamtliche, die bereit sind, den Pferdestall zu unterstützen.