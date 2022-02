Neue Aufgabe in Kamp-Lintfort : Pfarrerin Annette Vetter ist neue Schulreferentin

Annette Vetter will Lehrern Supervisionsangebote machen, damit sie ihren Schulalltag reflektieren können. Das Schulreferat hat seinen Sitz in Kamp-Lintfort. Foto: Privat

Kamp-Lintfort/Duisburg Die 56-Jährige hat die Nachfolge von Pfarrer Jan Christofzik angetreten, der das Schulreferat Ende des vergangenen Jahres verlassen hat. Das Schulreferat arbeitet mit an der Sicherstellung des Religionsunterrichts an den Schulen im Kirchenkreis.

(RP) „Ich freue mich darauf, diese neue Aufgabe zu übernehmen“, sagt Annette Vetter. Die 56-Jährige ist zur neuen Referentin im Evangelischen Schulreferat Duisburg / Niederrhein gewählt worden. Das hat seinen Sitz an der Ebertstraße in Kamp-Lintfort. Mit dem zweiten Schulhalbjahr 2021/22 tritt sie offiziell ihre Stelle an und tritt damit in die Fußstapfen von Pfarrer Jan Christofzik, der das Schulreferat Ende des vergangenen Jahres verlassen hat.

Das Schulreferat arbeitet mit an der Sicherstellung des Religionsunterrichts an den Schulen in den beteiligten Kirchenkreisen. Die drei Schulreferentinnen organisieren Fortbildungen für Lehrer, unterstützen sie als Ansprechpartnerinnen bei religionspädagogischen Fragen und sorgen so für die Qualität des Religionsunterrichts.

Annette Vetter ist in Gummersbach geboren, ihr Abitur hat sie in Emmerich abgelegt. Evangelische Theologie, Germanistik und Sonderpädagogik studierte sie in Bonn, Hamburg und Heidelberg. Nach sieben Jahren Pfarramt in Oberhausen wechselte sie an ein Gymnasium im Kirchenkreis Krefeld-Viersen. Dort war einer ihrer Schwerpunkte „Demokratieerziehung“. In diesem Rahmen fuhr sie mit den Schülern auch zu Gedenkstätten der Verbrechen der Nationalsozialisten. Darüber hinaus hatte der Kirchenkreis Krefeld-Viersen ihr die Synodalbeauftragung für Erwachsenenbildung anvertraut. Annette Vetter ist ausgebildete Supervisorin und Lehrbeauftragte für Themenzentrierte Interaktion am Ruth-Cohn-Institut Berlin.