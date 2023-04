Pfadfinder in Kamp-Lintfort Volksbank hilft Hoerstgener Eisvögeln

„Pfadfinder zu sein, bedeutet, draußen zu sein“, bedankte sich Pastor Joachim Lang beim Volksbank-Vorstand. „Das wollen wir pflegen. Die neuen Regenjacken mit dem Stammeswappen fördern das Miteinander. Sie machen deutlich: Wir gehören dazu und sind ein Team.“ Bei der Übergabe blickte er kurz auf die Geschichte der Pfadfinder in Hoerstgen zurück. „Die Eisvögel wurden 2015 gegründet“, berichtete er als Leiter der älteren Gruppe. „Am Anfang waren wir 35, kurz danach 50. Es gibt eine Gruppe mit jüngeren Pfadfindern bis zwölf Jahren und ein mit älteren ab zwölf Jahren.“ Es gebe eine Warteliste. In der Zeit von Ostern bis Oktober treffen sich die Eisvögel freitags auf dem Pfadfindergrundstück, das an der Fackelstraße nordwestlich des Friehofs liege, ab Oktober im FeG-Gebäude an der Ecke von Molkereistraße und Hoerstgener Straße.