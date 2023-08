Segler in Kamp-Lintfort Peter Wozniak bildet seit 30 Jahren Segler aus

Dabei sei es eher Zufall gewesen, dass er zum Segelsport kam. „Ich war 1972 zusammen mit meinem Cousin Friedhelm und unseren Ehefrauen unterwegs am Vierwaldstätter See. Irgendwann wurde es uns Männern zu langweilig, immer nur am Seeufer in der Sonne zu liegen und ab und zu ins Wasser zu springen. Daher haben wir uns irgendwann eine Segeljolle ausgeliehen und sind einfach losgesegelt. Uns hat beide das Segelfieber so gepackt, dass wir fortan jeden Tag des Urlaubs auf dem Wasser waren. Doch niemals hätte ich damals gedacht, dass daraus mehr als 50 Jahre Segelbegeisterung werden können“, erzählt der Segler.