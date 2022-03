Aktion in Kamp-Lintfort : Paul zeigt Flagge als Zeichen der Solidarität

Aktion in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Der zehnjährige Schüler Paul Krämer aus Kamp-Lintfort hat die Aktion „Zeig‘ Flagge“ initiiert. Auf Basis seiner Zeichnungen entstanden Poster, die man als Zeichen der Solidarität ins Fenster hängen kann.

Auf Basis seiner Zeichnungen sind zwei verschiedene Poster entstanden, die mit Hilfe der Duisburger Werbeagentur „Nimmergrau“ professionell umgesetzt wurden. Paul würde es jetzt sehr freuen, wenn viele Kamp-Lintforter mitmachen und eines der Poster ins Fenster hängen oder ins Auto legen würden – so wie es schon viele während der Pandemie gemacht hatten.

Die Bilder und Nachrichten aus der Ukraine haben Paul sehr beschäftigt und betroffen gemacht. „Er bat uns aber, den Fernseher nicht auszuschalten, als eine Sendung über die Situation in der Ukraine kam. Er wollte sich informieren. Also haben wir gemeinsam geschaut und miteinander über die Nachrichten und den Krieg in der Ukraine gesprochen“, erzählt Tanja Krämer.