Kunst in Kamp-Lintfort : Papier ist Träger von Wissen

Der Bildhauer André Schweers stellt in der Galerie Schürmann seine Arbeiten auf einem ungewöhnlichen Ausstellungsformat aus. Foto: Rüdiger Bechhaus

Kamp-Lintfort Auf „8 Metern 20“ Fläche präsentiert Andre Schweers seine Bildobjekte in der Galerie Schürmann. Galerist Andreas Verfürth zeigt an der Moerser Straße in Kamp-Lintfort aktuelle Positionen moderner Kunst.

Massen an Papier sind das Arbeitsmaterial von André Schweers. Sie bearbeitet er unter Zugabe von Farbpigmenten. Nicht die Masse an sich inspiriert den Künstler aber, sondern die Überlegung, dass sein Ausgangsmaterial eine eigene Geschichte und Spuren hinterlassen hat, die nun einem neuen, künstlerischen Dasein zugeführt werden.

„Mich haben schon immer Archive interessiert, die Katalogisierung von Wissen und das Einsortieren in Systeme“, sagt Schweers, der als Bildhauer in der Modulation zu Hause ist. „Papier ist für mich ein Träger von Wissen“, so der Künstler. Er setzt thematische Schwerpunkte, die er nach Werkgruppen differenziert. Aktuell bearbeitet er sechs, ausgestellt sind zwei. In der Galerie Schürmann arrangiert Galerist Andreas Verfürth die Arbeiten der Bibliotheka conservata auf einer Länge von 8 Meter 20, plus X für zusätzliche Arbeiten.

„Ein Ausstellungskonzept, das ich in Corona-Zeiten entwickelt habe. Ein sogenanntes Zwischenspiel zu den großen Ausstellungen“, sagt Verfürth. Begrenzt wird die Ausstellungsfläche rechts und links durch feste Elemente, die raumgestalterisch für eine klare Linie sorgen. Die Bildobjekte offenbaren auf den ersten Blick tiefliegende Linien und Vertiefungen. Sie konzentrieren sich auf die Andeutung von horizontalen Linien, die die Idee von Zeilen, Schrift und Text vermitteln. Farbpigmente sorgen für ein Leuchten mit Strahlkraft und somit für eine weitere Ebene der Betrachtung. Auch weil sich unter Lichteinfluss verschiedenste Licht- und Schattenspiele ergeben und plastisch gesetzt werden. „Die Farbaura symbolisiert die Vergeistigung von Form und Emotion“, so Schweers. Die Arbeiten erinnern in ihrer Bildblockhaftigkeit an Schrifttafeln, die seit Menschengedenken Wissen jener Zeit bündeln.

„Mit Hilfe der Schrift wurde Wissen eingespeichert, die zugleich zeigt, wie Sprache die menschliche Evolution vorangetrieben hat“, so Schweers. Die Konzeptfläche „plus X“ zeigt Arbeiten der Werkgruppe „Scriptorale“, die eine Anordnung von Zeilen erahnen lassen. Den Zugang zu Papiergussarbeiten hat er früh bei einem Mülheimer Künstlerkollegen bekommen und ihn nicht mehr los gelassen. Passend knüpft das Material an seine Vorliebe der Archivierung an. Er dickt Mengen an Papier ein. Der Pülpe setzt er in aufwändigen Arbeitsschritten Pigmente zu und lässt die Masse in einen Gusskasten bei warmen Temperaturen etwa vier Wochen trocknen. Das mehrere Zentimeter dicke Objekt ist dann in sich so kompakt, da eine neue Verbindung entstanden ist. „Die Masse könnte ich mit einer Kettensäge bearbeiten“, so Schweers. 2006 stellte er erstmals in der Galerie aus. Diesmal ist es seine sechste Präsentation, die wiederum mit den Arbeiten einen Bogen zur ersten Ausstellung schlägt.