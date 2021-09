Schwimmen in Kamp-Lintfort : Panoramabad sucht Fachangestellte für Bäderbetriebe

Kamp-Lintfort In Kamp-Lintfort fehlen die Fachkräfte, um die Öffnungszeiten im Bad abzudecken. Wetter und Corona führten zu Rückgängen bei den Besucherzahlen.

Auch die Freibad-Saison blieb weit hinter den Ergebnissen der Vor-Corona-Jahre zurück. Während das Panoramabad in Spitzensommern wie 2018 insgesamt 37.492 Besucher zählte, waren es von Mai bis August nur 10.737 Badegäste. Das Freibad hatte an 79 Tagen geöffnet, die durchschnittliche tägliche Besucherzahl belief sich auf 133. Die höchste Besucherzahl lag in diesem Jahr bei 747 Besuchern an einem Tag. Ursache war laut Stadtverwaltung nicht allein die Corona-Pandemie: „Auch wenn sich aufgrund von Corona nur höchstens 800 Besucher gleichzeitig im Freibad aufhalten durften, waren es in den Jahren zuvor, bei sonnig warmen Wetter bis zu 2500 Besucher am Tag“, teilt die Stadtverwaltung in einer Vorlage für den Betriebsausschuss Bad mit.