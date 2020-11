Klassentreffen in Kamp-Lintfort : Overbergschüler treffen sich nach 53 Jahren wieder

Klassentreffen in Kamp-Lintfort

Zum runden Jubiläum in zwei Jahren wollen sich die ehemaligen Overbergschüler wieder treffen. Foto: Norbert Pastoors

Kamp-Lintfort Die Organisatoren des Klassentreffens hatten ein spannendes Tagesprogramm mit Fahrradausflügen in Klostergarten und Zechenpark zusammengestellt. In zwei Jahren wollen sich die Schulkameraden wieder treffen.

53 Jahre nach der Entlassung aus der Overbergschule haben sich die einstigen Schulkameraden in Kamp-Lintfort getroffen. Die Organisatoren des Klassentreffens, Johannes Westermann und Karola Lischer (Pracht), hatten sich etwas Besonderes einfallen lassen. Im September traf man sich mit den Fahrrädern am Kamper Berg. Nach dem freudigen Wiedersehen und einem Imbiss ging es zur Besichtigung des „Klostergartens“.

Einige verblüfften mit Fachwissen über die Historie des Klostergartens und andere erinnerten sich, an den Hängen des Kamper Bergs in der Kindheit mit dem Schlitten hinunter gefahren zu sein. Nach der Besichtigung ging es mit dem Fahrrad über den Wandelweg zum „Zechenpark“. Nach einer kurzen Stärkung wurde auch hier eine Besichtigung organisiert, wer wollte, konnte aber auch beim Konzert von Rock-History Buckle Up abrocken.