Tierschutz in Kamp-Lintfort Osterhase in Not – Immer mehr Kaninchen in Tierheimen

Hauskaninchen seien für das Leben in Wald und Wiese nicht gemacht. So etwas hätten sie nie gelernt. Sie seien draußen vollkommen hilflos. Es sei ein fast sicheres Todesurteil für die Tiere. „Wer also sein Kaninchen „in die Freiheit entlässt“ – bringt es in Wirklichkeit um.“ Die Tierheim suchen jetzt neue Zuhause für die Kuscheltiere – die Vermittlung gestalte sich jedoch oft schwierig. „Wir vermitteln nicht in Einzel- oder reine Käfighaltung – am liebsten in Außenhaltung. Die Tiere sind den Kontakt zum Menschen gewöhnt, aber nicht ausgesprochen handzahm. Sie werden nur für Routinekontrollen oder medizinische Maßnahmen hochgehoben“, heißt es. Alle Böckchen sind kastriert.