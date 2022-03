Antrag an den Schulausschuss in Kamp-Lintfort : Opposition beantragt Schulstunden-Toiletten 

Antrag an den Schulausschuss in Kamp-Lintfort

Die Opposition im Kamp-Lintforter Stadtrat möchte in den Schule so genannte Stundentoiletten etablieren. Foto: H. Jazyk

Kamp-Lintfort Ziel des gemeinsamen Antrags von CDU, Grüne, Linke, Libra und FDP ist es, fast alle Schulstandorte um sogenannte Stundentoiletten sukzessive nachzurüsten. Die bislang genutzten Pausentoiletten seien durch Überlastung und Renovierungsstau vielfach in einem schlechten Zustand, erklären die Fraktionen.

Die gesamte Opposition im Stadtrat treibt weiter die Situation um die Schultoiletten um. Ein weiteres Mal stellen CDU , Grüne, Linke, Libra und FDP einen gemeinsamen Antrag. Sie fordern zur Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am Mittwoch, 9. März, eine Überarbeitung aller Planungen von zukünftigen Erweiterungs- und Anbauten sowie Neugebäuden an Kamp-Lintforter Schulen vorzunehmen.

Die Ergebnisse der Überarbeitung sollen dem Ausschuss zur nächsten Sitzung Mitte Mai vorgelegt werden. „Die Begehung der Sanitäranlagen an den Schulen hat ergeben, dass an fast allen Standorten keine Stundentoiletten, sondern nur Pausentoiletten vorhanden sind. Durch Überlastung und Renovierungsstau sind diese vielfach in einem schlechten Zustand“, stellen Ulrich Lewark, Sprecher der CDU, und Linda Wiedemann, Sprecherin der Grünen, die Motivation dieses gemeinsamen Antrags heraus. Baurichtlinien sähen heutzutage vor, neben Pausentoiletten auf dem Schulhof auch Stundentoiletten auf jedem Stockwerk vorzuhalten. Dieser Missstand solle bei An- und Umbauten an bestehende Gebäuden sowie Neubauten behoben werden.