Himmel über Kamp-Lintfort Oliver Henze ist Planeten und Galaxien auf der Spur

Aktuell ist Oliver Henze dem Iris-Nebel auf der Spur. So ganz zufrieden ist der Kamp-Lintforter mit den Aufnahmen seiner hochkomplex arbeitenden „Astro-Kamera“ noch nicht. „Dieser Reflexionsnebel schimmert bläulich wie die gleichnamige Blume“, schwärmt Oliver Henze begeistert. Er hat sich der Astrofotografie verschrieben, die Himmelsobjekte faszinieren ihn seit seiner Kindheit. „Als ich Kind war, so mit zehn Jahren, hatte ich ein kleines Teleskop, durch das ich den Mond beobachten konnte. Ich war jede Nacht draußen und habe in den Sternenhimmel geschaut“, erinnert sich der 54-Jährige, der in Moers aufwuchs und heute in Kamp-Lintfort lebt. Damals habe er sich vorgenommen, wenn er mal älter sei und genug Geld habe, würde er sich „etwas Besseres“ als dieses kleine Teleskop zulegen, um Sonne, Mond, Planeten, Galaxien und Nebel sehen zu können. Genauso wie die Crew der „Enterprise“ im gleichnamigen Fernseh-Serien-Hit der 1970er Jahre.