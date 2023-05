Leseförderung in Kamp-Lintfort Bücherschrank an der Augustastraße lädt zum Lesen ein

Seit gut zehn Jaher gibt es in der Hochschulstadt einen offenen Bücherschrank, der in einer einstigen Telefonzelle an der Rezeption im St.-Bernhard Hospital steht. Außerdem hat ist ein offener Bücherschrank in der Hochschulbibliothek zu finden. Allerdings gab es noch keinen offenen Bücherschrank, der frei und zu jeder Zeit öffentlich zugänglich war. Das ist seit Freitagmittag anders. Am Platz an der Kreuzung von August- und Albertstraße wurde ein offener Bücherschrank eröffnet.