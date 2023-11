Musikreihe in Kamp-Lintfort Noch zwei Jazzkonzerte bis Ende des Jahres

So dürfen sich Jazzfans zunächst am Sonntag, 26. November, im Kamp-Lintforter Kulturzentrum „Schirrhof“ an der Friedrich-Heinrich-Allee 79 auf den international bekannten Pianisten Andreas Günther und sein aus dem Trompeter Alexander Gibson, dem Schlagzeuger Leonardo Susi, dem Bassisten Gerald Willms und ihm selber bestehendes Quartett freuen. Andreas Günther und Alexander Gibson, beide aus Norddeutschland stammend, spielen bereits seit vielen Jahren als Duo, aber auch einzeln in größeren Formationen. Drummer Leonardo Susi ist Brasilianer. Er und Andreas Günther haben sich bei einem längeren musikalischen Aufenthalt in Shanghai kennengelernt. Gerald Willms lebt in Bremen und ist dort ein bekannter Bestandteil der heimischen Jazzszene. Die vier spielen am 26. November im Schirrhof moderne selbst komponierte Jazzkompositionen.