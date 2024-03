Teilnahme an Pilotprojekt Wie Unternehmen klimaresilient werden

Seit Anfang 2023 beteiligten sich die Kooperationskreise Kleve und Wesel als Pilotkommunen an dem „Klima.Profit-Modellvorhaben“. Die Beratung verfolge das Ziel, Unternehmen auf ihrem Weg in die Klimaresilienz zu unterstützen. Neben der umfassenden Analyse von klimatischen Risiken an den Unternehmensstandorten würden darauf aufbauend individuelle Lösungen und Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels erarbeitet und in einem sogenannten individuellen Klimarisikoprofil festgehalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises Wesel.