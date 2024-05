Wohnungsbau-Wettbewerb in Kamp-Lintfort Neues Wohnen auf altem Bolzplatz

Der Ablauf ist wie folgt geplant: Wer Interesse an dem Grundstück an der Bürgermeister-Schmelzing-Straße hat, kann sich bis zum 31. Mai für die Teilnahme an der Konzeptvergabe beteiligen. Der Teilnehmerkreis werde, so die Stadtverwaltung, auf zehn begrenzt, um hinsichtlich des Verwaltungsaufwandes eine sachgerechte Durchführung des Wettbewerbes sicherstellen zu können. „Sollten sich mehr als zehn Interessenten melden, entscheidet das Los“, heißt es in der Ratsvorlage. Die ausgewählten Teilnehmer hätten im Anschluss daran zwölf Wochen Zeit, um ein Bewerbungskonzept einzureichen. Die Frist ende am 30. August dieses Jahres. Die

Jurysitzung ist bereits für den 23. September terminiert. Um den Grundstücksverkauf noch in diesem Jahr über die Bühne zu bringen, will die Stadtverwaltung in der Sitzung des Stadtrates am 8. Oktober den nötigen Beschluss zum Verkauf des Grundstückes für das Gewinner-Konzept einholen. Dann soll auch über die erzielten Einnahmen durch den Verkauf des Grundstückes berichtet werden.