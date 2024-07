Gastronomie in Kamp-Lintfort Neues Team bringt frischen Wind ins Café Berns

Das Café Berns ist montags bis sonntags von fünf bis 18.30 Uhr geöffnet. Johann Berns möchte den Betrieb, der seit 1986 seinen Sitz an der Friedrich-Heinrich-Allee hat, für unterschiedliche Veranstaltungen wie zum Beispiel Hochzeiten öffnen. „Dafür würden wir auch in den Abend rein öffnen“, sagt er. Außerdem will er im Herbst/Winter wieder das Gänse-Essen anbieten. Er kann sich aber auch gut vorstellen, die Räumlichkeiten zu vermieten. Gegründet wurde die Niederrheinische Landbäckerei Berns übrigens schon 1860 in Budberg-Eversael. 1968 öffnete eine Filiale in Kamp-Lintfort. Heute befindet sich der Stammsitz der Bäckerei an der Friedrich-Heinrich-Allee mit Produktion und Gastronomie. Die Bäckerei bestückt darüber hinaus Wochenmärkte am Niederrhein bis nach Bottrop und Düsseldorf. „Die Märkte sind die Hauptumsatzorte für unsere Bäckerei“, sagt Johann Berns.