Brauchtumspflege in Kamp-Lintfort Die Wache Kamperbrück erhält neues Löschfahrzeug

Brauchtumspflege, dazu gehört auch das Gedenken an Florian, den Schutzheiligen gegen Feuergefahren. Im Rahmen der jährlichen Feierlichkeit übergab nun der Einheitsführer Rainer Willing in gemütlicher Runde die Geschicke an Björn Kathage und Bernd Lehmkuhl, die beide seit vielen Jahren Angehörige der Wehr sind. Sie werden nun in der Einheit die Aufgaben übernehmen.