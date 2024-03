Gedenken in Kamp-Lintfort Neuer Wellenstein am Wandelweg erzählt von einer großen Liebe

Kamp-Lintfort · Doris Gütermann hat als Andenken an ihren verstorbenen Ehemann Thomas einen Wellenstein am Wandelweg setzen lassen. Für sie ist der Stein eine Erinnerung an einen ganz besonderen Moment. Was es in Kamp-Lintfort mit den Wellensteinen auf sich hat.

28.03.2024 , 14:18 Uhr

Zur feierlichen Einsetzung des Wellensteins war auch die stellvertretende Bürgermeisterin Barbara Drese vor Ort und überreichte Doris Gütermann die Urkunde. Foto: Stadt Kamp-Lintfort

Die gebürtige Kamp-Lintforterin Doris Gütermann hat von nun an ein ganz besonderes Andenken an ihren bereits verstorbenen Ehemann Thomas. Seit wenigen Tagen liegt auf der Wiese am Wandelweg ein neuer Wellenstein, der für Doris Gütermann eine ganz besondere Bedeutung hat. „Das Datum, das auf dem Stein eingraviert ist, werde ich für immer in schöner Erinnerung behalten“, erklärt Doris Gütermann. „Mein Mann stammte aus Baden-Württemberg und dort ist es eher unüblich die Worte „Ich liebe dich“ auszusprechen. Am 22. März 2019 hat er diese Worte nach vielen gemeinsamen Jahren zum ersten Mal ausgesprochen. Das war ein ganz besonderer Moment für mich“, ergänzt die Kamp-Lintforterin. Zur feierlichen Einsetzung des Wellensteins war auch die stellvertretende Bürgermeisterin Barbara Drese persönlich vor Ort, gratulierte Doris Gütermann und überreichte die Urkunde. Die Stadt Kamp-Lintfort bietet bereits seit 2009 Brautpaaren an, einen Obstbaum als Zeichen ihrer Verbundenheit zu pflanzen. So entstand am Fuße des Kamper Bergs eine artenreiche Streuobstwiese. Aufgrund der großen Nachfrage ist diese Wiese nun belegt. Daher wird das Projekt auf der Wiese zwischen Mittelstraße und der Großen Goorley fortgeführt. Bürger können einen Baum als Symbol für Zukunft, Beständigkeit und Wachstum pflanzen lassen. Zusätzlich zu den Bäumen können alle Interessierten sich selbst oder anderen einen persönlichen Wellenstein schenken. Die Steine werden entlang des Wandelweges in den Rasen eingearbeitet und individuell beschriftet. Alle weiteren Informationen unter www.kamp-lintfort.de/de/inhalt/hochzeitswiese/.

(RP)