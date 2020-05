Kinder in Kamp-Lintfort : Neuer Spielplatz am Volkspark

Kamp-Lintfort Die Stadt hat ihr Spielflächenkonzept überarbeitet, weil sich Kinder und Familien heutzutage zentral gelegene große Spielplätze wünschen. Der Bereich am Volkspark ist der dritte neu eingerichtet Spielplatz in Kamp-Lintfort.

Die Kinder aus der Kita „Bunte Welt“ haben am Dienstag den neuen Spielplatz am Volkspark eingeweiht. „Nach dem Bergbau-Spielplatz auf dem Gelände der Landesgartenschau und der Biberburg am Pappelsee ist der Spielplatz am Volkspark der dritte große Spielplatz, den wir nun eröffnen“, sagt Bürgermeister Christoph Landscheidt. „Der Spielplatz richtet sich nach unserem Spielflächenkonzept, bei dessen Aufstellung auch Kinder aus dem Stadtgebiet beteiligt wurden. Kinder und Familien wünschen sich heute zentral gelegene große Spielplätze mit Spielmöglichkeiten für unterschiedliche Altersgruppen“, erklärt Jugenddezernent Christoph Müllmann. Für den 110.000 Euro teuren Spielplatz durften die Kinder die Spielgeräte selbst auswählen. Herausgekommen sind der „Vogelnestbaum“ mit erkletterbaren Nestern in Höhe bis zu 2,80 Metern mit Seilgarten und Rutsche für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Der nötige Fallschutz wird mit speziellem weichem Holzhackschnitt gewährleistet. Für Kinder von drei bis sechs Jahren gibt es eine Sandbaustelle mit Kettenzügen und einem Sternkarussel. Ein Kleinspielbereich mit Sandkasten und Mini-Rutsche wurde ebenfalls errichtet. Ein weiteres Highlight für Kinder mit körperlichen Einschränkungen ist eine Rollstuhlwippe. Der neue Spielplatz ist täglich bis 19 Uhr oder bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet.