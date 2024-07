Kiesabbau, Industrieflächen und Windenergie Neuer RVR-Chef besucht Kamp-Lintfort

Garrelt Duin, neuer Chef des Regionalverbandes Ruhr (RVR), war auf Antrittsbesuch in Kamp-Lintfort. Auf dem Dach des Zechenturms haben Bürgermeister Christoph Landscheidt und René Schneider, SPD-Landtagsabgeordneter, ihm einen Überblick über die aktuellen Themen der Stadt Kamp-Lintfort gegeben. „Von dort oben sieht man vieles von dem, was uns in der Region bewegt: Kiesabbau, Industriestandorte, Windenergieflächen. Als Regionalplanungsbehörde ist der RVR dafür zuständig, die Flächennutzungen festzulegen“, sagte Landscheidt, der sich besonders darüber freute, dass sich der neue Regionaldirektor viel Zeit für seinen Antrittsbesuch in Kamp-Lintfort ließ.