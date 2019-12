Pflege in Kamp-Lintfort : Neuer Pflegedirektor am St.-Bernhard

Clemens Roeling (links) wird Nachfolger von Willi van Stiphoudt als Pflegedirektor am St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort. Foto: SBK

Staffelübergabe: Willi van Stiphoudt, Pflegedirektor am katholischen Krankenhaus in Kamp-Lintfort, geht am 1. Januar in den wohlverdienten Ruhestand. Seine Nachfolge tritt Clemens Roeling an. Auch er kennt das Hospital sehr gut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach 35 Jahren Zugehörigkeit zum St.-Bernhard-Hospital geht Pflegedirektor Willi van Stiphoudt am 1. Januar in den wohlverdienten Ruhestand. Seine Nachfolge tritt Clemens Roeling an, ebenfalls ein „Bernhardiner“, wie die Mitarbeiter des katholischen Krankenhauses gern genannt werden. „Wir sind stolz, einen kompetenten Nachfolger aus unseren eigenen Reihen nun zum Pflegedirektor ernennen zu können und danken Herrn van Stiphoudt von ganzem Herzen für seinen unermüdlichen Einsatz“, betonen die Geschäftsführer Conrad Middendorf und Josef Lübbers.

Sowohl der scheidende als auch der kommende Pflegedirektor starteten 1984 im St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort. Willi van Stiphoudt seinerzeit als Leiter, um die Anästhesiepflege auf- und auszubauen, Clemens Roeling als Pflegeschüler. Umfangreiche Fort- und Weiterbildungen sowie Kompetenz und Persönlichkeit kennzeichneten den Berufsweg beider. Zuletzt wurde Willi van Stiphoudt – nach dem Weggang seiner Vorgängerin Schwester M. Otgundis im Jahr 2012 – vom stellvertretenden zum Pflegedirektor ernannt und Clemens Roeling wurde sein Stellvertreter.

Info Einrichtung der St.-Franziskus-Stiftung Zugehörigkeit Das Bernhard-Hospital ist eine Einrichtung der St. Franziskus-Stiftung Münster. Als eine von drei Kliniken in der Region Rheinland gehört es zu einer der größten katholischen Krankenhausgruppen Nordwestdeutschlands.

Willi van Stiphout hatte sich als Schwerpunkt seiner Tätigkeit die „Primäre Pflege“ auf die Fahne geschrieben: Dabei hat der Patient eine Pflegeperson als zentralen Ansprechpartner. Clemens Roeling wird es durch stetig wachsenden Fachkräftemangel in den nächsten Jahren nicht einfach haben. „Meine größte Herausforderung wird es sein, die Versorgung der Patienten auf dem hohen pflegerischen Niveau zu halten, das wir hier haben“, umreißt er seine zukünftigen Aufgaben.

Hilfestellung bekommt er dabei neben seinem Team durch die Katholische Bildungsakademie Niederrhein, in der junge Menschen für Pflegeberufe ausgebildet werden. „Aber es zählt nicht nur, neue Mitarbeiter zu gewinnen – auch vorhandene müssen wir weiter begeistern“, macht er klar.

Erfahrung als Pflegedirektor bringt Clemens Roeling mit: Zwei Jahre war er als solcher bereits parallel im ebenfalls zur St. Franziskus-Stiftung Münster gehörenden St.-Irmgardis-Krankenhaus Süchteln im Einsatz. Willi van Stiphout hatte diese Zusatzaufgabe vier Jahre lang im Meerbuscher Stiftungshaus, dem St.-Elisabeth-Hospital, übernommen.