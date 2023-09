Bildung in Kamp-Lintfort Neuer Lesetreff für Zugewanderte in der Mediathek

Davon sprechen auch die Zahlen: Rund 95.000 Ausleihen, 260 Veranstaltungen mit insgesamt 2939 Besuchern und 60 Führungen für Schulklassen – das war im Frühjahr das Resümee der Mediathek für 2022. Gleich zu Jahresbeginn 2023 setzte die Mediathek auch ein neues digitales Angebot für Schüler um. Seither können sie auch auf das „Duden Basiswissen Schule“ zugreifen. Es handelt sich um Nachschlagewerke und Lernhilfen zur Vorbereitung auf Klausuren und Prüfungen. Umso mehr freut sich das Team der Mediathek, dass es die Räumlichkeiten für dieses neue hilfreiche Projekt in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde in Kamp-Lintfort zur Verfügung stellen kann. Der Lesetreff findet jeden ersten und dritten Dienstag von 10 bis 11 Uhr in der Mediathek statt. Neuzugewanderte Menschen sind immer herzlich willkommen. Interessierte Ehrenamtliche, die gerne mit neu zugewanderten Menschen die deutsche Sprache üben möchten und sich in das neue Projekt einbringen wollen, wenden sich bitte an die Freiwilligenagentur Kali Aktiv, Anke Stark Tel. 0172 6247140, Mail: info@kaliaktiv.de Anke Stark und ihr Team vermitteln Interessierten den Kontakt zur Gruppe.