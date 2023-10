Fünfte Jahreszeit in Kamp-Lintfort Neue Strecke für den Rosenmontagszug

Im Rathaus wurden sie am Donnerstag von Bürgermeister Christoph Landscheidt empfangen. Dort war auch der Rosenmontagszug, den jetzt KKV und Karnevalskomitee Kolping gemeinsam organisieren, ein Thema (RP berichtete): „Der Zug startet am 12. Februar 2024 nicht mehr am Markt, sondern am Tor Ost“, berichtete der neue Zugleiter Jörg Hütter nach dem offiziellen Empfang. „Er läuft durch die Innenstadt, vorbei am Rathaus und am Awo-Seniorenzentrum an der Markgrafenstraße. Er zieht weiter durch die Ringstraße zum Südtor. Dort knickt er nach rechts ab. Über die Friedrich-Heinrich-Allee erreicht er das Festzelt, das an der Einmündung des Bendstegs aufgebaut ist. Vor dem Rathaus soll eine Tribüne platziert sein. Endgültig steht der Zugweg noch nicht fest, weil Baustellen zu berücksichtigen sind.“