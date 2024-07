Für Kinder in Kamp-Lintfort Neue Rutschen und Klettergeräte für elf Spielplätze

Der Spielplatz an der Kirchhoffstraße hat ein neues Drehkarussell, einen Balancierbalken und einen neuen Spieltisch erhalten und bietet neben der Seilbahn nun noch mehr Abwechslung. Am Spielplatz Pappelsee war die Instandhaltung der Seilbahn nicht mehr rentabel, daher wurde sie erneuert. Die städtischen Spielplätze werden wöchentlich kontrolliert und gewartet, um ihre Sicherheit und Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Nach Bedarf werden in die Jahre gekommene Spielgeräte regelmäßig ersetzt, so die Stadt.