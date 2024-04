Neue Röntgentechnik am St.-Bernhard-Hospital im Einsatz Selbst kleinste Gefäße werden in der Angio-Suite sichtbar

Für Patienten mit Nieren- oder Schilddrüsenproblemen sowie Unverträglichkeiten gegen flüssiges Kontrastmittel sei das Röntgengerät in der neuen Angio-Suite besonders gut geeignet. „Herkömmliches, flüssiges Kontrastmittel verursacht in manchen Fällen Nieren- oder Schilddrüsenprobleme, da es über die Niere im Körper abgebaut wird“, erläutert Bien. Anstelle des flüssigen Kontrastmittels könnten die Ärzte des St.Bernhard-Hospitals in der Angio-Suite gasförmiges CO 2 einsetzen. Dieses wird über die Lunge abgeatmet und ist besser verträglich.