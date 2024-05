Trendsport in Kamp-Lintfort Neue Helme für die Skateboard-Gemeinschaft

Für das Areal um den Skate-Park und die Pumptrack-Anlage wurde extra ein zusätzliches Team zusammengestellt, welches mittlerweile aus acht Personen besteht. Das Team nimmt die Wünsche und Anregungen der Kinder und Jugendlichen auf und leitet diese an die Stadtverwaltung weiter. „Wir sind meistens donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr an der Skater-Anlage im Zechenpark zu finden“, sagt Tobias Brambosch von der Skateboard-Gemeinschaft. Durch Unterstützung der Stadtwerke wurden fünf Skateboards und fünf Roller sowie die notwendige Schutzausrüstung angeschafft. „Ein paar Helme fehlen da noch“, befand Kai-Uwe Schimpf und besorgte sechs nagelneue Helme. Die Helme sollen an Anfänger weitergegeben werdem, die Spaß am Skaten gefunden haben und sich keinen Helm leisten können.