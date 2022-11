Geburtsvorbereitung in Kamp-Lintfort Hebamme eröffnet Praxis in Kamp

Sabine Stockhorst-Bodenstein ist in ihrem Element. Die Hebamme hat am Wochenende ihre Praxis am Klostergarten in Kamp eröffnet. Für angehende Mütter eine bekannte Adresse, denn von Kollegin Katrin Quinders hat sie die Räumlichkeiten übernommen. Warm und weich ist der angesagte Boho-Stil, den sie in den Praxisräumen nach ihren Vorstellungen umgesetzt hat. Eine behagliche Atmosphäre empfängt die Gäste. Wohlfühlen ist für sie das A und O, das sich vor allem bei den angehenden Müttern positiv niederschlagen soll. „Ich bin Ansprechpartnerin sobald ein positiver Schwangerschaftstest vorliegt, biete eine Wochenbettambulanz und begleite bis zum Ende der Stillzeit“, sagt die 49-Jährige.