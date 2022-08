Baumaßnahme in Kamp-Lintfort : Kita „Abenteuerland“ wird im Niersenbruch gebaut

Kamp-Lintfort 2023/24 soll die neue Kindertagesstätte an den Start gehen. Träger der neuen Einrichtung wird die Lebenshilfe Duisburg. Die Kita wird insgesamt 78 Betreuungsplätze bieten, davon 18 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Ausbau und Erweiterung der Kita Niersenbruch geht weiter: Nachdem die Stadt im Jahr 2016 nur das Erdgeschoss in einem der Gebäude der ehemaligen Hauptschule für eine Kita-Nutzung hatte ausbauen lassen, hat sie nun die Fertigstellung der Baumaßnahmen beauftragt. 2023/2024 soll dort die Kita „Abenteuerland“ mit fünf Gruppen an den Start gehen. Träger der Einrichtung wird die Lebenshilfe Duisburg . Nach vollständigem Ausbau soll die neue Kindertagesstätte im Niersenbruch insgesamt 78 Betreuungsplätze bieten, davon 18 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Die Lebenshilfe Duisburg, die erstmals die Trägerschaft für eine Kita in Kamp-Lintfort übernimmt, ist aktuell damit befasst, eine Konzeption zu erarbeiten. Klar ist, dass das „Abenteuerland“ die Inklusion groß schreiben wird. „Wir sind hier mit offenen Armen empfangen worden“, freute sich Ines Bluhmki von der Lebenshilfe am Mittwoch. „Wir stehen mit der Stadt in einem guten Austausch.“ 15 bis 20 Mitarbeiter sollen in der neuen Kindertagesstätte beschäftigt werden.