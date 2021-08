Bildung in Kamp-Lintfort : Neu zugewanderte Kinder sind jetzt „Fit in Deutsch“

Der Verein CEC-Connect machte den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien unterschiedliche Angebote. Foto: CEC-Connect

Kamp-Lintfort Der Verein CEC-Connect veranstaltete in den Sommerferien ein sechswöchiges Intensiv-Training. Land und Stadt förderten die Maßnahme.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Verein CEC-Connect hat in den Sommerferien ein Ferien-Intensiv-Training, kurz „Fit in Deutsch“, für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im Diesterwegforum ermöglicht. Gefördert wurde die Maßnahme durch das Land und die Stadt Kamp-Lintfort. Die Mitarbeiter förderten 45 Kinder und Jugendliche für jeweils zehn Tage nach ihrem Leistungsstand in Deutsch.

Das Team bestand aus drei ausgebildeten Lernbegleitern, die von weiteren Kräften unterstützt wurden. Lehramtsanwärterin Berna Catal berichtete: „Mit den Kleinen, also unseren Grundschülern, haben wir die DASA in Dortmund und das Pippolino in Duisburg besucht. Mit den Älteren waren wir auf dem Förderturm des Zechenparks Friedrich Heinrich, im Superfly und als Highlight im MoviePark.“ Außerdem habe man allen Gruppen die Möglichkeit geboten, die Jugendfreizeiteinrichtungen wie das Ka-Liber und die KOT Gestfeld kennenzulernen.

„Viele unserer Kinder und Jugendlichen haben nicht zum ersten Mal teilgenommen“, sagt Sozialpädagogin Jennifer Klotz und fügt hinzu, dass es schön sei, die Fortschritte zu sehen. „Eine unserer ehrenamtlichen Helferinnen war ein ,Fit’- Kind der ersten Stunde, also im Jahr 2018. Heute unterstützt sie uns ehrenamtlich tatkräftig bei der Arbeit mit den Gruppen.“ Wie in der Schule seien montags und mittwochs immer Corona-Selbsttest durchgeführt worden. Für die Ausflüge habe man offizielle Bescheinigungen benötigt. Dabei sei man von der Einrichtung „Weitblick ambulante Hilfen“ aus Kamp-Lintfort unterstützt worden. „Nach den langen Phasen von Homeoffice, Homeschooling und digitalen Treffen über Zoom und WhatsApp waren die Kinder glücklich wieder etwas gemeinsam unternehmen zu können,“ sagt Medienpädagoge Rainer Klotz. „Wir werden allerdings unsere neu gewonnenen Kompetenzen mit TikTok und Instagram weiter ausbauen. Da wir gerade hier unsere Zielgruppe gezielt ansprechen können.“