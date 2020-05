Soziales in Kamp-Lintfort : Netzwerk informiert über das Thema Verwahrlosung

Jeannette Fritz (links) stellt mit dem Ersten Beigeordneten Christoph Müllmann und weiteren Mitstreitern die Info-Broschüre vor. Foto: Anja Katzke

Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe entwickelte eine Informationsbroschüre, die sich nicht nur an Fachpersonal, sondern auch an Angehörige und Nachbarn richtet. Die Ursachen für eine Verwahrlosung sind vielfältig.

Die Zahl der Menschen, die in ihrem Alltag mehr und mehr verwahrlosen, steigt auch in Kamp-Lintfort an. 30 Fälle haben Jeannette Fritz und ihre Kollegen im städtischen Sozialamt in den vergangenen zwei Jahren verzeichnet. „Die Tendenz ist steigend“, sagt sie und rechnet mit einer hohen Dunkelziffer von Menschen, die durch eine Verwahrlosung bedroht sind.

Die Ursachen seien vielfältig, betont sie. Einschneidende Ereignisse wie der Verlust von Angehörigen oder des Arbeitsplatzes, Suchterkrankungen, psychiatrische Erkrankungen oder eine Pflegebedürftigkeit können Gründe dafür sein. Um nicht nur in solchen Fällen der Verwahrlosung frühzeitig entgegenzuwirken, hat sich im Herbst 2019 auf Initiative von Jeannette Fritz ein interdisziplinäres Netzwerk in Kamp-Lintfort gegründet, das im Kreis Wesel einmalig ist und in dem Vertreter unterschiedlicher Einrichtungen zusammenarbeiten: Neben dem Sozialamt sind das Ordnungsamt, Pflegedienste, alle Wohlfahrtsverbände, der sozialpsychiatrische Dienst sowie Wohnungsgesellschaften wie die Grafschaft eingebunden.