Kamp-Lintfort : Nackter belästigt Frau und Tochter

Kamp-Lintfort Eine Fahndung nach dem Mann verlief laut Polizei bislang erfolglos.

Am Samstagvormittag, gegen 11.25 Uhr, hat sich ein Mann in Kamp-Lintfort an der Moerser Straße in schamverletzender Weise einer 38 Jahre alten Frau aus Kamp-Lintfort und deren elfjähriger Tochter. Wie die Polizei mitteilt, gingen die Frau und ihre Tochter über das Schulgelände der Gesamtschule, als sie den Exhibitionisten in einem an das Schulgelände angrenzenden Wäldchen bemerkten. Vollkommen entkleidet manipulierte der Mann an seinem Geschlechtsteil. Auf Ansprache gab er an, dort baden zu wollen. Die Frau begab sich daraufhin mit ihrer Tochter zur Wache Kamp-Lintfort und zeigte den Sachverhalt an. Eine Fahndung nach dem Mann sei bislang erfolglos verlaufen, heißt es. Er wurde als groß, um die 30 Jahre alt und hellblond beschrieben. Er sprach akzentfrei deutsch. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sollten sich unter der Telefonnummer 02842 9340 bei der Polizei Kamp-Lintfort melden.