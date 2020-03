Leben in Kamp-Lintfort : ++ Nachbarschaftshilfe ++ Sparkasse ++

Die Sparkasse Duisburg hat Notfallpläne. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Gut zu wissen: „Kalli Aktiv“ koordiniert die Nachbarschaftshilfe in der Stadt.

Nachbarschaftshilfe Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind insbesondere gefährdete Personengruppen stark in ihrem Alltag eingeschränkt. Für Ältere und Vorerkrankte – an vorderster Stellen werden Erkrankungen des Herz-/Kreislaufsystems, Lungen- und Immunerkrankungen genannt – stellt das Coronavirus ein ernstzunehmendes gesundheitliches Risiko dar. Aus diesem Grund bietet die städtische Freiwilligenagentur „Kali Aktiv“ die Möglichkeit an, nachbarschaftliche Hilfen zu koordinieren. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass Bedarf und Hilfe zueinanderfinden. Ab sofort können sich Menschen mit einem Hilfebedarf und Menschen, die helfen wollen, täglich von 9 bis 14 Uhr bei „Kali Aktiv“ melden. Das Team berät ausführlich telefonisch unter der Nummer 02842 912171 oder per E-Mail an info@kaliaktiv.de.

Hospizdienst Aufgrund der aktuellen Empfehlungen im Umgang mit Covid-19 sind alle geplanten Treffen und Veranstaltung des Vereins Ambulante Hospizarbeit Kamp-Lintfort zunächst bis zum 19. April abgesagt. Die Koordinatorinnen des Hospizdienstes stehen telefonisch weiterhin für Beratungsgesprächen im Zusammenhang mit lebensbegrenzenden Erkrankungen und palliativen Situationen zur Verfügung. Zu den Bürozeiten montags und freitags erreichen Sie die Koordinatorinnen von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 02842 97 55 925. Ansonsten sind sie mobil unter der Telefonnummer 0174 8384218 zu sprechen.

Freiwilligenpool Die Pandemie stellt auch die Menschen in Kamp-Lintfort vor Herausforderungen. Manches davon ist mit etwas Solidarität und Einsatzbereitschaft zu meistern oder abzumildern. Ob nun Kinderbetreuung, Lebensmittelversorgung von Menschen, die sich in Quarantäne befinden, bis hin zu Hilfsdiensten in Krankenhäusern. Deshalb hat sich für Kamp-Lintfort auf Facebook ein Freiwilligenpool gegründet. Hier können sich die melden, die Hilfe anbieten möchten und die, die einen Hilfebedarf haben. Die Gruppe ist unter www.facebook.com zu finden.

Sparkasse Auch die Sparkasse Duisburg, in deren Geschäftsgebiet auch Kamp-Lintfort fällt, beobachtet die Entwicklung rund um das Coronavirus sehr genau. Die aktuelle Situation ändert sich fast stündlich. Um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten, setzt die Sparkasse interne Notfallpläne bedarfsgerecht und organisiert um. „Dafür, dass in dieser historischen Krisensituation nicht immer alles perfekt abläuft und es zu Verzögerungen im Service kommen kann, bitten wir um Verständnis“, betont Sparkassenchef Joachim Bonn.