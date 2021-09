Wir arbeiten auf dem Asdonkshof in Kamp-Lintfort : Nach dem Entrümpeln auf zum Wertstoffhof

Nils Jüttner und Lara-Sophie Mager sind als Fachkräfte für Abfall- und Kreislauswirtschaft auf dem Wertstoffhof des Abfallentsorgungszentrums tätig. Sie weisen die Bürger, die ihren Sperrmüll vorbeibringen, ein. Foto: Norbert Prümen

Serie Kamp-Lintfort Alles, was in Haus, Keller, Garage und Garten der Bürger an Sperrmüll und Grünschnitt anfällt, entsorgen Lara-Sophie Mager und Nils Jüttner auf dem Wertstoffhof fachgerecht.

Von Anja Katzke

Ein weiteres Auto fährt auf dem Wertstoffhof vor: Der Kofferraum ist beladen mit allerlei Sperrmüll, alten Elektrogeräten und Krimskrams. „Wir sind Anlaufstelle für alle, die gerade ihre Keller oder Garagen entrümpelt haben, um wieder Platz zu schaffen“, sagen Lara-Sophie Mager und Nils Jüttner. Beide sind als Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft für das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof tätig. Auf dem Wertstoffhof helfen sie den Bürgern dabei, ihren Sperrmüll fachgerecht zu entsorgen, so dass dieser wieder in den Kreislauf zurückkehren kann.

Mehrere Container stehen auf der Fläche, jeder für eine genau definierte Abfallart: Sperrmüll, Elektroschrott, Grünschnitt, Bauschutt, Metalle, Altglas und Altkleider werden ebenso angenommen wie Altreifen und Problemabfälle wie Farben, Lacke oder Batterien. „Wir kontrollieren vorab, was die Bürger dabei haben, und zeigen ihnen den entsprechenden Container“, erklären die beiden Mitarbeiter. Die Möglichkeit, Sperrmüll persönlich am Asdonkshof abzuliefern, nehmen die Bürger im Kreis Wesel rege wahr. Eine Hochzeit erlebten die Mitarbeiter des Wertstoffhoffs aber 2020 im ersten Corona-Lockdown. Die Anlieferungszahlen stiegen sprunghaft an. „Es war so, als hätten sich alle fast gleichzeitig entschlossen, ihre Keller zu entrümpeln. Die Autoschlange auf dem Wertstoffhof riss nicht ab“, erinnert sich Cornelia Bothen, Pressesprecherin des Abfallentsorgungszentrums.

Info Terminvergabe läuft online ab Anlieferung Wer seinen Sperrmüll zum Asdonkshof bringt, muss sich vorher über ein Anmelde-Formular, das auf der Homepage zu finden ist, anmelden. www.aez-asdonkshof.de

Am Asdonkshof musste kurzfristig die Reißleine gezogen werden – zum Corona-Schutz der Mitarbeiter. Wer heute seinen Sperrmüll zur Graftstraße bringen möchte, muss sich online mit Terminwunsch anmelden und einen Zehn-Minuten-Slot buchen, in dem man den Sperrmüll anliefern kann.

„Das funktioniert sehr gut“, betont Bothen. 2020 nahm der Wertstoffhof 11.000 Tonnen Abfälle an. Er öffnet werktags von 7 bis 18 Uhr, samstags von 7 bis 13 Uhr. Nils Jüttner und Lara-Sophie Mager mögen den Kontakt zu den Bürgern. „Viele sind richtig erleichtert, wenn der Müll endlich in den Containern liegt. Es ist so, als seien sie von einem Ballast befreit“, sagt Lara-Sophie Mager. „Manchmal kommen wir auch miteinander ins Gespräch, und die Leute erzählen zum Beispiel, dass sie gerade eine Wohnungsauflösung hinter sich haben.“

Die Arbeit im Wertstoffhof sei vielseitig, berichten die beiden Mitarbeiter. „Ein Büro-Job wäre nichts für mich. Ich arbeite lieber draußen“, sagt Nils Jüttner, der 2016 als Auszubildender am Asdonkshof angefangen hat und sich aktuell zum Meister weiterbildet. Eine Laufbahn, die sich auch seine 23-jährige Kollegin gut vorstellen kann. Sie ist erst seit einem Jahr auf dem Asdonkshof beschäftigt und absolvierte ihre Ausbildung bei den Wirtschaftsbetrieben in Duisburg. „Ich habe mich schon in der Schule für die Naturwissenschaften interessiert“, erzählt Lara-Sophie Mager. Zu ihrem Arbeitsalltag gehört unter anderem die Analyse möglicher Schadstoffe, die in einer separaten Halle untergebracht werden. „Wir müssen genau prüfen, um welche Materialien es sich handelt, damit sie richtig entsorgt werden“, erläutert sie.

Die Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft raten, sich über die Entsorgungsmöglichkeiten zu informieren. „Batterien werden oft gedankenlos in den Hausmüll geworfen. Dabei können sie beim Transport zu Bränden führen“, warnt Jüttner. Dass trotz Wertstoffhof die Natur immer wieder als wilde Müllkippe herhalten muss oder Altreifen in der Landschaft entsorgt werden, können die jungen AEZ-Mitarbeiter nicht nachvollziehen. „Es gibt heute in jeder Stadt Anlaufstellen, die Elektroschrott oder Altreifen annehmen. Das geht ganz einfach. Man muss nicht unbedingt bis zum Asdonkshof fahren“, sagt Nils Jüttner kopfschüttelnd. Am Asdonkshof kostet das Entsorgen eines Reifens samt Felge vier Euro. Einige Abfallarten werden dort gebührenfrei angenommen, für andere muss ein Entgelt gezahlt werden. Beim Sperrmüll gilt ein Pauschalsystem. Die Gebühr beläuft sich bei einer Kofferraumladung, also etwa einem halben Kubikmeter, auf zwölf Euro.