Sicherheit in Kamp-Lintfort : „MVA gehört zur kritischen Infrastruktur“

Kamp-Lintfort Das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof in Kamp-Lintfort hat Abläufe verändert und Maßnahmen umgesetzt, um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten. Es hat diese in einem Pandemieplan zusammengefasst.

Dabei kann der Betrieb einer Anlage, deren Herz zwei Müllöfen sind, die täglich 700 bis 800 Tonnen Abfall verarbeiten, schon gefährdet sein, wenn nur wenige Mitarbeiter an exponierter Stelle, wie zum Beispiel an der Waage oder in einer Schicht, ausfallen. „In der Müllverbrennungsanlage (MVA) fahren wir einen 24/7-Betrieb“, erläutert Bollig. „Wir arbeiten 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Wir haben drei Schichten pro Tag und die Schichtmitarbeiter haben unterschiedlich Aufgaben. Nicht jeder kann die Aufgaben eines anderen einfach so übernehmen. Beispielhaft seien hier die Leitstandfahrer genannt. Sie üben eine Tätigkeit aus, für die man eine besondere Qualifikation und jahrelange Erfahrung braucht.“ Für die ließ das AEZ Asdonkshof sogar einen zweiten, separaten Leitstand einrichten, um eine Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten. „Wir haben die Schichtübergabe entzerrt und die Arbeits- und Pausenzeiten geändert“, berichtet der Geschäftsführer. „Früher gab es ein persönliches Übergabegespräch zwischen den Mitarbeitern zweier Schichten. Man hat sich ausgetauscht, welche Besonderheiten es in der Anlage gibt. Heute treffen sie sich nicht mehr in Präsenz. Sie telefonieren miteinander, tauschen sich online aus.“ In der Verwaltung seien Büros, soweit möglich, nur noch mit einer Person besetzt, nicht mehr mit zwei. „Eine Person ist dann in der Regel bei der Mobilarbeit“, berichtet AEZ-Pressesprecherin Cornelia Bothen. Fast 99 Prozent der knapp 200 Mitarbeiter des Abfallentsorgungszentrums (AEZ) sind geimpft, die meisten davon geboostert. „Wir haben nur noch sehr wenige Personen, die nicht geimpft sind oder sich nicht impfen lassen können“, sagt Bollig. Alle Mitarbeiter können sich täglich selbst testen. Die Testkosten werden vom AEZ übernommen, wie auch für akkreditierte PCR-Tests, die durchgeführt werden, wenn Mitarbeiter mit Personen zusammen waren, die Symptome zeigen. Die Maskenpflicht ist genau geregelt, wie auch viele Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen. Dazu ist die Anzahl von Besuchen auf das Minimum reduziert. Besprechungen werden als Videokonferenzen durchgeführt. Alle Maßnahmen sind in einem Pandemieplan zusammengefasst. Dieser Plan wird von einem fünfköpfigen „Corona-Team“ ständig aktualisiert, zu der auch der Geschäftsführer, der Betriebsrat und die Pressesprecherin zählen. „Die Mitarbeiter werden über eine App „KWApp“ über die neuesten Regelungen informiert“, berichtet Cornelia Bothen. „Die Regelungen ändern sich oft. Wir haben bereits 63 ‚Corona-Ticker‘ veröffentlicht. Bislang hat unser Pandemiekonzept gut funktioniert. Das hängt viel mit dem Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeiter zusammen. Sie halten auch Regelungen ein, die sich nur stichprobenartig kontrollieren lassen.“